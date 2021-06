Pokerissimo di Fabio Quartararo, che ottiene nel Gran Premio della Catalogna la sua quinta pole position di fila della MotoGp. Il francese su Yamaha con il tempo di 1’38’’853 ha preceduto le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Quinto tempo per Morbidelli, nono Bagnaia, undicesimo Valentino Rossi.

“E’ un momento magico per me”, afferma Quartararo, che non nasconde tutta la propria soddisfazione.”Che bello vedere tutto questo pubblico”, commenta il leader della classifica mondiale, con tre successi nelle prime sei gare della stagione.

Sulle qualifiche: "Il mio giro è stato buono ma non veramente veloce, mentre nel secondo avevo ho scaldato le gomme ma c'erano tante bandiere gialle. Comunque la cosa più importante è che

siamo in prima fila. Sono molto contento per Yamaha e per me. Sì, è un momento magico per me:

sappiamo che quando tutto va bene siamo felici e tutto è più facile ma dobbiamo stare attenti, non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo provare a essere sempre così. Domani possiamo pensare

di andare in fuga, ma dobbiamo guardare il ritmo degli altri".

