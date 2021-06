Dominio Yamaha nelle qualifiche di MotoGp del Gram Premio di Assen.

Maverick Vinales si è preso la 24esima pole in carriera in 1’31’814, record della pista, davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo, secondo con appena 71 millesimi di ritardo.

Terza piazza per la Ducati di Pecco Bagnaia: “Gran risultato la prima fila, su questa pista non pensavamo di essere così in difficoltà, ma pian piano la stiamo raddrizzando”, è il commento dell’azzurro.

In seconda fila la Honda di Nakagami, la Ducati di Zarco e la Ktm di Oliveira. Poi Rins su Suzuki, Miller su Ducati e Aleix Espargaro su Aprila.

Male Marc Marquez dopo il ritorno alla vittoria nel Gp di Germania, partirà solo ventesimo. Poco meglio Valentino Rossi, che è riuscito almeno ad entrare in Q2 dove però è arrivato ultimo, partirà dodicesimo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata