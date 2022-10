Strepitosa doppietta al Mugello per Omar Magliona. Il pilota sardo domina entrambe le gare disputate nel penultimo round stagionale del Master Tricolore Prototipi al volante della sua Norma M20 FC del team CMS.

Magliona riapre così il campionato e si può giocare il titolo nella finale di Misano Adriatico il 5 e 6 novembre.

Il sassarese era all’esordio sul veloce e difficile tracciato toscano, uno dei più impegnativi al mondo. Saltate le prove libere per noie meccaniche, si è qualificato nono sulla griglia di gara 1 e quinto per gara 2.

Sabato il nove volte campione italiano nella Velocità in Salita è stato autore di una strepitosa rimonta. A suon di sorpassi ha vinto la gara e si è portato a -3 dalla vetta della classifica generale. Successo bissato domenica, quando Magliona ha infilato due splendidi sorpassi ai danni dei rivali diretti per il titolo.

Con questa doppietta Magliona si è portato con 170 punti al comando della classifica generale, +4 sul secondo. Era a -18 prima del weekend toscano.

“Missione compiuta – esulta il pilota sassarese -. Questa doppietta era il risultato che volevamo. Riaprire il campionato in gara 1 mi ha dato ulteriori motivazioni. Non è stato facile dopo aver saltato le libere, mi sono adattato in gara, ho messo in campo tutta la carica emotiva e l’esperienza maturare nelle corse in salita, e il nostro prototipo ha funzionato alla perfezione”.

In gara 2 “ho azzardato la scelta di non montare pneumatici nuovi, quindi all’inizio mi sono dovuto difendere. Poi ci ho messo del mio, negli ultimi giri ho rotto gli indugi e mi sono piaciuto perfino io stesso alla guida. Ora si decide tutto a Misano dove spero e mi auguro si giochi pulito”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata