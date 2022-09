Pioggia e asfalto bagnato a Misano nel corso delle qualifiche del MotoGp di San Marino e Riviera di Rimini.

Alla fine sarà la Ducati dell'australiano Jack Miller a partire in pole position, grazie al tempo di 1'31"899.

Miller ha preceduto il compagno di squadra Francesco Bagnaia, mentre il terzo tempo è di Enea Bastianini.

Bagnaia partirà però dalla quinta posizione a causa della penalità di 3 posizioni in griglia.

Gli altri piloti: quarto tempo per Marco Bezzecchi, quinto per Maverick Vinales su Aprilia; sesto Johann Zarco e settimo Luca Marini. Solo ottavo Fabio Quartararo, campione del mondo in carica.

