Nel mese di novembre si correranno le uniche due cronoscalate in calendario sul territorio sardo nel 2022. Dopo il rinvio al 2023 della 61ª Alghero-Scala Piccada, prevista in estate con validità Tivm ma saltata per lavori sul tracciato di gara, gli appassionati delle salite questo weekend potranno godersi la 31ª Iglesias-Sant’Angelo, con 50 piloti al via tra cui la stella Simone Faggioli. Nel fine settimana del 18-20 novembre, invece, sarà la volta della 6ª Cronoscalata di Tandalò-Memorial Nicola Imperio, l’unica salita sterrata in Italia e valida per il tricolore Velocità su Terra.

Iglesias-Sant’Angelo. L’attesissima cronoscalata iglesiente, che si era disputata per l’ultima volta nel 2019, assegnerà anche il 2º Trofeo del Parco Geominerario, la Coppa Tore Carboni nonché il Memorial Gianfranco Lai.

Si comincerà il 4 novembre con le verifiche (Centro Culturale, via Deledda), giornata in cui è prevista la visita in città del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani.

Sabato 5, dalle 10, via alle due manche di prova e domenica 6, dalla stessa ora, si correranno le due manche di gara. Il tracciato sarà ricavato, come di consueto, sul tratto della Statale 126 che da San Benedetto (Iglesias) conduce a Sant’Angelo (Fluminimaggiore), dal chilometro 43,68 al km 49,6. In entrambi i giorni, la strada verrà chiusa al traffico alle 8. Le premiazioni, si svolgeranno alle 17 di domenica al Centro Culturale di Iglesias.

Gli iscritti. Come anticipato, saranno 50 i piloti al via. Tra questi spiccano il pluricampione italiano ed europeo Simone Faggioli (Nova Proto Np 03 Aprilia) il trionfatore dell’ultima edizione, Diego De Gasperi (Osella Fa30 Zytek), l’esperto Franco Caruso (Norma M20 Fc Zytek) e Domenico Tinella (Peugeot 308 Gt). La scuderia smeraldina schiererà il tre volte vincitore Marco Satta (Nova Proto Np 01), Mario Murgia (Mitsubishi Lancer X Evo), Marco Canu (Mitsubishi Lancer IX), Ennio Donato (Ford Escort Cosworth) e il sulcitano Igor Nonnis (Osella Pa21 Jrb).

Tra i tanti al via, anche i portacolori del Magliona Motorsport, Gerolamo Campus (Fiat Uno 1.6), Antonio Deriu (Mini Cooper 1600) e Andrea Costa, centauro al debutto nelle salite (Formula Renault 2000), quelli del Racing Experience Team, Simonluca Olla (Peugeot 106 Rally S16) e Sergio Perasso (Prc Alfa Romeo), e i quattro gialloblù dell’Autoservice Sport: Giovanni Coghe (Citroën Saxò), Gianni Saddi (Citroën Ds3), Giorgio Cocco (Renault Clio Rs) e Giacomo Melis (Peugeot 106 S16).

La scuderia iglesiente Mistral Racing sarà rappresentata dal presidente Giacomo Spanu (Renault Clio), da Sergio Dispenza (Renault Clio Williams), Alessandro Cuccu (Rover Mg105 zr) e Davide Lai (Renault Clio Sport), la Sardegna Racing da Daniele Trincas (Citroën C2 Vst), Gianluca Trincas (Peugeot 106) e Alessandro Schirru (Honda Civic Type R), mentre i portacolori della Mrc saranno Alessio Cuccheddu, Alessio Piredda e Giuseppe Biccheddu su Citroën Saxò, da Alberto Contini (Honda Civic).

Il gruppo più nutrito sarà quello degli alfieri dell’Ogliastra Racing: Roberto Vacca (Radicar Sr4), Silvio Littera (Peugeot 106), Daniele Monni (Renault Clio Williams), Vincenzo Bodano (Peugeot 106), Roberto Cannas (Citroën Saxò Vst) e la dama Patrizia Melis (Ford Escort Rs Cosworth).

Le tre storiche in gara saranno la Simca Rallye di Duilio Siddi, la Peugeot 205 Rallye di Massimo Pusceddu e la Fiat Ritmo di Carlo Emanuele Volpe.

© Riproduzione riservata