Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio del Brasile, quartultima gara del Mondiale di Formula 1 in programma a Interlagos.

Nella sprint-race, mini corss di 24 giri che decide la griglia di partenza, il finlandese della Mercedes ha preceduto il leader della classifica mondiale Max Verstappen e la Ferrari di Carlos Sainz, in seconda fila con l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Lewis Hamilton, partito dall’ultima posizione per una penalizzazione, è risalito fino alla quinta ma partirà decimo per un’altra penalizzazione. Settimo Leclerc, che partirà sesto accanto alla McLaren di Lando Norris. In quarta fila Gasly e Ocon, in quinta Vettel davanti a Hamilton.

Bottas incamera anche i tre punti in classifica previsti per il vincitore della Sprint Race, due vanno a Verstappen, che porta a 21 le lunghezze di vantaggio su Hamilton, e uno a Sainz.

