Roberto Mancini coordinerà tutto il settore azzurro, dalla nazionale maggiore, all'Under 21 e 20. Lo ha annunciato oggi la Figc al termine della riunione del consiglio federale, definendo - sulla base di una proposta tecnica del ct dell'Italia - il nuovo assetto delle Nazionali maschili.

Mancini si occuperà direttamente della selezione e dell'attività tecnica delle Nazionali A, Under 21 (che avrà in panchina Carmine Nunziata) e 20 (in panchina Attilio Lombardo).

Il vice di Mancini è Alberto Bollini, mentre debutterà nello staff anche il campione del mondo del 2006 Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva.

«Diamo vita ad una nuova fase del Club Italia, si tratta di un'evoluzione e non di una rivoluzione perché ripartiamo con idee nuove, ma anche da alcuni punti fermi del nostro progetto tecnico. Il Club Italia è una realtà di successo, lo dicono i numeri dal 2018 ad oggi, ma per rimanere al vertice e addirittura migliorare è necessario cambiare - ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. Lo abbiamo fatto con un progetto coerente, che ribadisce l'opportunità, prima ancora che la necessità, di lavorare come una filiera, il cui unico fine è far maturare il talento».

Maurizio Viscidi si occuperà invece della base tecnica della formazione azzurra, dunque di guidare le squadre dall’Under 15 all’Under 19. Inoltre contribuirà all’integrazione di Under 21 e Under 20 con la Nazionale A.

