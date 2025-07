Dovrà comparire l’8 ottobre davanti alla Corte d’assise di Cagliari per rispondere dell’accusa di aver ucciso la madre: Andrea Tidu, 27 anni, è stato rinviato a giudizio ieri mattina dalla giudice del Tribunale, Giulia Tronci, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Enrico Lussu.

La perizia psichiatrica che era stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri aveva stabilito che l’imputato, fermato dopo l’omicidio della mamma, Maria Dolores Cannas, di 57 anni, non sarebbe stato capace di intendere e di volere quando ha ucciso la madre con una coltellata, ma sarebbe comunque capace di stare in giudizio.

Per questa ragione, subito dopo l’accertamento medico della specialista Irene Mascia, il 27enne era stato trasferito in un centro per sofferenti mentali.

Andrea Tudu è accusato di aver inferto alla madre una coltellata fatale alla schiena, nella loro casa di via Monte Genis, a Sinnai.

