Seui lascia la Città metropolitana di Cagliari e si “trasferisce” in Ogliastra. È questo l’esito del referendum per la scelta della Provincia.

Praticamente un trionfo: ha votato il 63 per cento degli aventi diritto. Di questi 481 (il 77 per cento) ha scelto l’Ogliastra mentre in 145 hanno optato per la Città metropolitana (il 23 per cento). Una scelta, dunque, a furor di popolo.

La partecipazione si è mantenuta sostenuta per tutta la mattinata. Intorno alle 18 è stato superato il quorum: 478 votanti, il 33 per cento degli aventi diritto come stabilito dal regolamento comunale, che ridimensiona la quota dei residenti all'estero. Alla fine, a votare sono stati in 634.

I fautori della Provincia Ogliastra evidenziano la continuità politica, culturale, territoriale con quel territorio e dunque la necessità di accentrare lì servizi, uffici e strategie.

