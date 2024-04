Si è svegliato dal coma il ragazzo di 16 anni di Senorbì che nove giorni fa era rimasto coinvolto in una brutta caduta da cavallo in un terreno privato nella zona di Santa Mariedda. La novità positiva si è registrata ieri mattina, dopo giorni di apprensione per i suoi familiari. Ed è stato proprio il padre a darne notizia sui social, con un post in cui ringrazia “tutte le persone che ci sono state vicine, con un messaggio e una preghiera”.

Il ragazzo, che aveva riportato un’emorragia cerebrale, resta ovviamente ricoverato nella Rianimazione del Brotzu: per lui ora si apre un percorso di recupero.

Il pomeriggio dell’incidente, sabato 20 aprile, il ragazzo era in campagna insieme a un amico, il primo a chiamare i soccorsi: i due stavano riportando il cavallo, che non apparterrebbe a nessuna delle loro famiglie, in un terreno vicino. L’animale non era sellato: il sedicenne per gioco gli sarebbe salito in groppa, innescando la reazione che ha portato alla caduta.

Sui dettagli della vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Senorbì.

