I mega tralicci che dominano sul quartiere di Is Corrias mettono in allarme i residenti. Soprattutto dopo l’annuncio dello stop al parco urbano proprio per via delle onde elettromagnetiche che non consentono una permanenza per più di quattro ore. “Siamo preoccupati, chiediamo chiarezza sui rischi per noi residenti”, chiedono le famiglie che abitano nel rione stretto fra 554 e Barracca Manna. “Nessun problema per le abitazioni”, assicura il sindaco Gigi Concu.

La preoccupazione è esplosa di recente, innescata proprio da un annuncio di Concu: “stando a quando dichiarato dal sindaco in un articolo, la realizzazione del parco previsto nell'area sarebbe stata bloccata proprio a causa della presenza degli elettrodotti. Inoltre, risulterebbe che l'interramento o la rimozione dei tralicci fosse già previsto nell'ambito degli interventi collegati alla 554, ma non sia stato realizzato per svariati motivi”, scrive il comitato di residenti in una nota inviata agli enti competenti. “Al di là del parco, c’è però un intero centro abitato, con numerose abitazioni poste proprio al di sotto dei tralicci o comunque a distanza molto limitata, per cui ci si interroga sulle possibili conseguenze per la salute”.

Nella lettera le richieste rivolte a vertici di Comune, Asl, ente gestore della linea elettrica e Arpas: “vogliamo risposte chiare, puntuali e urgenti sulle ripercussioni per la salute delle persone che vivono in prossimità dei tralicci. É indispensabile chiarire come sia stata valutata la compatibilità tra la presenza degli elettrodotti e le abitazioni esistenti o di nuova realizzazione nella stessa area. Serve fare chiarezza, qui si parla di abitazioni, famiglie, aree pubbliche”, concludono

Il sindaco, con carte alla mano chieste agli uffici per verificare la situazione, chiarisce: “capisco la preoccupazione ma per le abitazioni di Is Corrias non c’è nessun rischio. Le concessioni edilizie”, spiega, “sono state rilasciate a suo tempo seguendo delle conferenze di servizi con tutti gli enti coinvolti presenti e chiamati a esprimere un parere, compreso quello finale - positivo - del direttore d’Area del Comune. Io per primo ho chiesto tutti gli atti per chiarire ogni dubbio: il problema riguarda solo l’area del futuro parco, i palazzi sono interessati da onde elettromagnetiche che rientrano nei parametri previsti dalla legge”. Nel frattempo è partito un altro sollecito all’Enel per l’eliminazione dei contestati tralicci: “nell’attesa”, aggiunge il sindaco, “abbiamo realizzato un importante intervento di mitigazione ambientale con oltre 200 alberi piantati nell’area fra via Goceano e via Is Corrias”.

Federica Lai

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