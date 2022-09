Nuovo anno scolastico, vecchi problemi: nel Liceo Scientifico “Emilio Lussu” di Sant’Antioco agli studenti disabili manca l’assistenza di base. All’apertura dell’anno scolastico, ci si è resi conto che non c’è nessuno che si possa occupare di sette adolescenti con disabilità grave. In realtà, si tratta di una volontà delegata al personale Ata che su richiesta dell’istituto e in cambio di un incentivo economico può dare la propria disponibilità oppure no. In questo caso nessuno ha accettato di svolgere il ruolo di “addetto all’assistenza di base degli alunni disabili”.

Per questo, alcuni genitori il giorno primo giorno di scuola hanno trascorso la mattina nell’istituto e ieri alcuni di loro hanno deciso di tenere i figli a casa. “Ho manifestato la mia protesta denunciando la situazione di mia figlia”, spiega Katia Inguscio con una mail inviata alla Dirigente Scolastica evidenziando che la collaboratrice scolastica “non si era resa disponibile ad assistere la ragazza”. Un vero e proprio dramma.

