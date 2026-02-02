Archiviata la Finanziaria, la maggioranza deve tornare a occuparsi dello stallo nella governance sanitaria e, da pochissimo – si sta infatti per dimettere il direttore generale dell’assessorato Luciano Oppo – del ricambio ai vertici dell’assessorato alla Sanità.

In due aziende – Cagliari e Olbia – manca il dg da un mese. Il 31 dicembre, dopo la rimozione dei commissari, la Giunta ha nominato otto manager, lasciando scoperte le Asl 1, 2 e 8 in attesa che il Tar si pronunciasse sul reintegro di Flavio Sensi a Sassari. La sentenza è arrivata e il manager campano ha ripreso servizio. Cagliari e la Gallura restano ancora guidate da un facente funzioni.

Una situazione – lo hanno dichiarato nei giorni scorsi in Aula i consiglieri del centrodestra – che non può andare avanti ancora per molto.

