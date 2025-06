I corpi di due cuccioli di cani sono stati fatti a pezzi e trovati in un terreno non lontano dalla nuova stazione ferroviaria. Ma per fortuna sono stati salvati dall’orrore la madre di questi e altri tre cagnolini che sono stati salvati da un grande gesto di amore e di sensibilità messo in campo da diverse persone. Margherita Murtinu, che più volte si è prodigata per aiutare animali in difficoltà anche in passato, aveva segnalato agli organi istituzionali preposti (polizia locale e carabinieri), per il suo recupero una cagnetta gravida in evidente stato di abbandono che girovagava per le vie del paese e, grazie alle preziose informazioni acquisite da un’altra amica, si è riusciti ad individuare la zona (un canneto vicino alla stazione) in cui la cagnolina era stata avvistata. Margherita Murtinu ha mobiliato tutte le amiche e conoscenti di San Gavino, che si sono messi a cercare la cagnolina senza sosta.

Così questa vicenda, pur iniziata con un atto di abbandono e crudeltà, si è conclusa con un lieto fine grazie alla dedizione e all’amore di tanti come la volontaria Margherita Murtinu e altre persone, del maggiore Francesco Capula, della pattuglia dei carabinieri e dei veterinari intervenuti con professionalità e attenzione.

