Sarà una festa colorata da 40.000 persone. Tante ne aspettano oggi gli organizzatori della 14ª edizione del Pride Sardegna nel corteo che vuole celebrare i diritti Lgbtqia+. Un fiume umano che, partendo alle 17 dal Parco della Musica, attraverserà per l’undicesima volta (altre due edizioni si sono tenute a Sassari, una ad Alghero) le vie del capoluogo della Sardegna.

I partecipanti seguiranno il percorso via Bacaredda (consigliata come punto di partenza per persone con mobilità ridotta), via Sonnino (leggermente in pendenza in salita), via XX Settembre, via Roma, largo Carlo Felice, piazza Yenne (dove ci sarà inversione di marcia), largo Carlo Felice, via Roma, via XX Settembre, via Sonnino, piazza Garibaldi, via Paoli, piazza San Benedetto, e, infine, via Dante.

Previste variazioni al traffico che riguarderanno anche le corsie riservate agli autobus e le piste ciclabili.E poi divieti di sosta (con rimozione forzata), sino alle 22, e divieto di transito dalle 10 e dalle 17 in alcune vie cittadine.

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