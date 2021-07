Finalmente lo sappiamo: la finale di Euro2020 sarà Italia-Inghilterra. Così recita il programma ufficiale dell’Uefa (il che ci consentirà di giocare in maglia azzurra), ma in realtà è evidente che sarà Inghilterra-Italia. I padroni di casa sono gli inglesi e l'abbiamo visto ieri contro la Danimarca quanto ha pesato la spinta del pubblico in un match complicato, risolto grazie a un’autorete e un rigore (pure sbagliato, anche se corretto in gol da Kane), dopo 120 minuti. D’accordo, l’Inghilterra dall’intervallo in poi ha dominato e meritato la vittoria, ma i danesi si sono confermati una squadra di grande solidità e grande coraggio.

La vittoria inglese consegna agli azzurri un compito durissimo. L’Inghilterra è lanciatissima, viene da un rincorsa di 55 anni (dal Mondiale del 1966) nei quali non ha vinto niente e sa di avere un’occasione irripetibile e la squadra per sfruttarla. L’Italia dovrà scrollarsi di dosso la paura e la stanchezza di una lunga corsa senza errori, magari sfruttando il fatto di avere un giorno di recupero in più, ma due trasferimenti (Londra-Roma-Firenze e ritorno) in più da fare. Ma la squadra azzurra ha un vantaggio ed è quello di non essere favorita dal pronostico.

Difficile pensare a una sfida con maggiore fascino, ci attende una domenica sera da favola. Speriamo nel lieto fine.

