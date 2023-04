Le principali notizie sportive del 19 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: Cagliari al lavoro per la trasferta a Parma

Calcio e tv: domani al Cagliari in Diretta Adam Obert su Videolina e Radiolina alle 18.30

Calcio giovanile: il Cagliari al Torneo Manlio Selis riservato ai nati nel 2010

Vela: verso una soluzione positiva per una tappa delle World Series a Cagliari

Basket: Sassari oggi in campo contro Trieste alle 20.30

© Riproduzione riservata