Lele Casini – conduttore di Radiolina – conduce la puntata del 2 aprile 2024 di “Sport in Diretta Speciale Open di Tennis”, lo speciale di Radiolina dedicato al prestigioso torneo del Grande Tennis Internazionale, di scena al Tennis Club Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio 2024.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), con il patrocinio della Città di Cagliari e della Regione Sardegna. Radiolina è media partner dell’evento e accompagnerà le gare con il dj set firmato dal dj Manuel Cozzolino. Ospite della puntata Paolo Lorenzi, direttore del torneo Sardegna Open.

Il successo del Sardegna Open

La seconda edizione del Sardegna Open di Tennis, dopo il notevole successo dell’anno precedente con la vittoria del francese Ugo Humbert, presenta una lista di partecipanti in continua crescita, con nomi di spicco tra gli iscritti. Tra gli ospiti di eccellenza figurano Sonego, Musetti e Berrettini.

Il ruolo di direttore non è solo di facciata per Lorenzi, che si impegna a garantire gli standard di eccellenza in tutti gli aspetti del torneo. Dalla manutenzione impeccabile dei campi a Cagliari all’offerta di cibo di ottima qualità, tutto viene attentamente monitorato per assicurare un’esperienza indimenticabile.

Tra i favoriti della entry list, Lorenzi punterebbe su Musetti e Berrettini, sottolineando il potenziale di eccellenza che possono raggiungere con il sostegno del pubblico di Cagliari. Per gli appassionati, è già possibile prenotare i biglietti per l’edizione 2024 del Sardegna Open, che si terrà dal 29 aprile al 5 maggio. Unica variazione rispetto all’anno precedente sarà l’assenza delle partite notturne e l’introduzione di un biglietto unico per tutte le partite.

Calore di Cagliari

Lorenzi apprezza l’accoglienza del pubblico a Cagliari e ama trascorrere del tempo prima del torneo gustando un pranzo al mare. Mentre il tennis italiano continua a prosperare, Lorenzi guarda al futuro con ottimismo, scommettendo su giovani talenti come Zeppieri, potenziale membro del prestigioso club dei primi 100 al mondo. Infine, il sogno di Lorenzi è vedere le tribune gremiti, con almeno metà dei presenti giovani appassionati che aspirano a seguire le orme di Sinner, Musetti o Berrettini, con la speranza di vedere un giorno un campione sardo emergere sul palcoscenico internazionale del tennis.

