Lele Casini – conduttore di Radiolina – conduce la puntata del 22 aprile 2024 di “Sport in Diretta Speciale Open di Tennis”, lo speciale di Radiolina dedicato al prestigioso torneo del Grande Tennis Internazionale, di scena al Tennis Club Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio 2024.

Ospiti della puntata:

Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis Italiano, ex campione

Enrico Pilia, caposport de l’Unione Sarda

Chi è Nicola Pietrangeli?

Nicola Chirinsky Pietrangeli, nato a Tunisi nel 1933, è un’icona del tennis italiano. Durante il periodo 1959-1961 si è classificato come il terzo miglior giocatore al mondo nel singolare secondo le classifiche dei tennisti non professionisti. Ha conquistato due prove del Grande Slam consecutivamente nel singolare, insieme a tre edizioni del torneo di Monte Carlo e due titoli agli Internazionali d’Italia.

Pietrangeli ha raggiunto la finale in importanti tornei come Parigi, Roma e Monte Carlo. Ha poi ottenuto una semifinale a Wimbledon ed è arrivato ai quarti di finale agli Australian Championships.

Vanta 48 vittorie in tornei internazionali in singolare e detiene il record mondiale per il maggior numero di incontri vinti in Coppa Davis, con 120 vittorie su 164 presenze complessive. Insieme a Orlando Sirola, ha formato un doppio maschile italiano di successo, vincendo al Roland Garros e raggiungendo la finale a Wimbledon e in Coppa Davis.

Ha anche vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros del 1958.

Pietrangeli ha ottenuto successi anche nei Giochi del Mediterraneo e alle Olimpiadi, portando a casa medaglie d’oro e di bronzo. È il detentore del record di 22 titoli italiani assoluti nel campo maschile. Nel 1976, è stato il capitano non giocatore della Nazionale italiana che ha vinto la prima Coppa Davis.

Infine, è l’unico tennista italiano ad essere stato inserito nella International Tennis Hall of Fame.

La sua carriera e i suoi successi hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del tennis italiano e mondiale.

