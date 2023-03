Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 30 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Guglielo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda: Il barbecue in giardino «inquina»: 200 euro di multa a un 30enne

- News – Scontrini “pazzi” a Como un caffè 10 euro?

- News - Costa Smeralda: L’Hotel Cala di Volpe festeggia i 60 e si regala il concerto degli Imagine Dragons, unica data in Sardegna.

- Venezia la città italiana che batte tutti nella classifica delle parolacce

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- Consigli di lettura per domani con il Direttore Editoriale de L’UNIONE SARDA Lorenzo Paolini

- News - Lady Gaga: il segreto del suo successo sta nell'alimentazione e nell'allenamento

