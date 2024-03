Puntata del 28 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Pasqua e Pasquetta col sole, salve le gite fuori porta in Sardegna, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’Unione Sarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Sabrina Schiesaro

– Attenti alla “Truffa del Buono Shein”

– Addio allo Spid, verrà sostituito dall’IT Wallet

– Google Maps si arricchisce di nuove funzioni AI

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 29 marzo 2024 a cura di Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata