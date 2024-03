Puntata del 21 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Linkedin lancia la sezione videogiochi, a cura di Luca Abozzi social media manager del gruppo L’Unione Sarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Davide Lombardi

– Olbia: al via gli ispettori ambientali per un territorio più pulito

– L’olivastro di Luras conquista il podio dell’European Tree 2024

– WhatsApp potrebbe introdurre la trascrizione automatica dei vocali

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 22 marzo 2024 a cura di Giulio Zasso

