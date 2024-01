Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 3 gennaio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Ferragni torna sui social: «Mi siete mancati», a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Angelica D’Errico

– Collinas: un tuffo nella storia con il presepe vivente, intervista al Sindaco Francesco Sanna

– Maltempo in Sardegna per l’Epifania

– Laura Pausini, due siparietti divertenti durante il tour

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 04 gennaio 2024 a cura di Giulio Zasso

