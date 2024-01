Puntata del 18 gennaio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– It-alert: mercoledì 24 il test a Serramanna e Villasor a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Luigi Frigoli

– Dua Lipa: nuova era, nuovo look, nuova musica e nuovo fidanzato

– Sanremo 2024, le 30 canzoni in anteprima

– Jennifer Lopez si racconta in un docufilm inedito

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 19 gennaio 2024 a cura di Giulio Zasso

