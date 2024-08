Francesco Abate – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 agosto 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Maria Oppo – Poeta e Giovanni Salis – Operatore culturale per parlare della finale sarda del Poetry Slam

Marcotullio Coco – Operatore culturale: il 6 settembre i Tiromancino si esibiranno alla Fiera di Cagliari

Luigi Frigoli – Giornalista per le notizie in primo piano su Unionesarda.it

