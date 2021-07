Euro2020 ha le magnifiche quattro ed è pronto a trasferirsi a Wembley per le tre partite finali. Tra martedì (giorno di Italia-Spagna) e mercoledì (Inghilterra-Danimarca) conosceremo le finaliste che domenica prossima alzeranno la coppa. Con la straripante vittoria sull’Ucraina (4-0), l’Inghilterra arriva alla final 4 con il profilo della favorita. Difesa impenetrabile come la Torre di Londra, attacco rinvigorito dal un Harry Kane finalmente in forma, perfetto mix tra giocatori di grande esperienza e giovani, anzi giovanissimi, di talento. Ha l’enorme vantaggio di giocare in casa e di attendere un successo da sempre.

Le altre tre hanno già sollevato la Coppa, anche se il successo azzurro si perde nella notte dei tempi (1968), mentre quello danese del ‘92 è entrato nella storia del calcio. La Spagna ha l’occasione di staccare la Germania e diventare la plurivittoriosa della manifestazione con il quarto titolo continentale.

© Riproduzione riservata