Lo scoppiettante duo del Sabato mattina di Radiolina composto dall'istrionico Alessandro Pili e la firma de L'Unione Sarda Enrico Pilia, traghettano gli ascoltatori per 60 minuti di divertimento e curiosità.

Ospiti di questa puntata i giornalisti Virginia Saba, Lele Casini e Mattia Lasio.

Terza puntata della serie originale "Santa Gilla", un noir-poliziesco-thriller-giallo che vi terrà incollati all'ascolto con le mirabolanti vicende dei due protagonisti.

Lo Facciamo Per Soldi è in onda su Radiolina ogni Sabato alle 10 e in replica la Domenica all'1.30 e il Mercoledì alle 18.30.

