Massimiliano Rais – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 07 maggio 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti della puntata:

Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina: sub scomparsi a Villasimius: ritrovati morti Stefano Bianchelli e Mario Perniciano

Giuseppe Deiana – Caporedattore de L’Unione Sarda per parlare di continuità territoriale in Sardegna

Mara Damiani – Designer: il quaderno dedicato a Sant’Efisio è in edicola per tutto maggio con L’Unione Sarda

Stefano Obino – Illustratore

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda: Eurovision 2024, le curiosità in vista della prima serata

© Riproduzione riservata