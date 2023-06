Celestino Tabasso, giornalista Unione Sarda - conduce la puntata del 05 Giugno 2023 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti:

Marcello Cocco, giornalista de L'unione Sarda cultore di storie e storia di Cagliari, autore dei libri "Storie toghe di Cagliari" e "Do you speak Casteddaiu?"

Enrico Fresu, giornalista di unionesarda.it

Enzo Asuni, social media manager.

