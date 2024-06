Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda e Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda conducono la puntata del 24 giugno 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30

Ospiti della puntata e argomenti:

Lucina Cellino – Amministratrice del Gruppo Cellino per parlare di imprese e tessuto economico sardo

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda: Euro 2024: stasera Italia-Croazia, in palio la qualificazione agli ottavi

Enzo Asuni – Social media manager del Gruppo Unione Sarda: Cinema a 3,50 euro, le sale aderenti in Sardegna

Continuità territoriale aerea: è difficile trovare biglietti per Roma e Milano

© Riproduzione riservata