Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 febbraio 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della Puntata e argomenti:

Massimo Crivelli, vicedirettore de L’Unione Sarda – I fatti del giorno con Massimo Crivelli

Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e Antonio Congiu, Assessore all’ambiente di Oliena – No al Parco Eolico in Supramonte

Eugenio Lao, vice Presidente Associazione Nazionale Famiglie Numerose – La denatalità in Sardegna

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda

