Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 marzo 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospite della puntata e argomenti:

Marco Tarquinio – Editorialista Avvenire: conflitto tra Russia e Ucraina, le parole del papa restano inascoltate

Roberto Salis – Padre di Ilaria Salis per parlare della manifestazione di Piazza Garibaldi a Cagliari

Francesco Piras – Regista, Giuseppe Ungari – Attore e Francesca Figus – Giornalista per parlare del corto “Tilipirche”

Daniela Poggi – Attrice per parlare del melologo il programma il 21 marzo al Teatro Adriano

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda: le certificazioni delle canzoni di Sanremo

