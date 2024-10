Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 2 ottobre 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30. Puntata speciale dedicata alla manifestazione di oggi a Cagliari “Un Popolo in Marcia“, per la consegna in Regione, delle firme raccolte per Pratobello 24.

Sono intervenuti in Studio:

Fabio Manca, giornalista de L’Unione Sarda –

Paola Pilia, giornalista di Sardegna 1 –

Nicola Scano, giornalista di Videolina –

Michele Ruffi, giornalista de L’Unione Sarda-

Mauro Pili, caporedattore de L’Unione Sarda –

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it –

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –

