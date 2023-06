Le notizie dell'edizione delle 12 del 6 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Sos Enattos: oggi la premier Meloni presenterà la candidatura del sito sardo per l'Einstein Telescope

Cospito: dopo quattro mesi l'ergastolano ritorna nel carcere sassarese

Case Green: secondo un report di CNA Sardegna nell'Isola ci vorrebbe un investimento di quasi 8 mld in 10 anni per mettere in regola le case secondo la nuova direttiva

PAT: sa Coccoe Prena entra nell'elenco dei prodotti d'eccellenza del Ministero

Ateneika: stasera sul palco di Sa Duchessa Nesli e cmqMartina

Calcio: Cagliari, allenamento a porte aperte con dubbio Lapadula

