Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 4 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Trasporti: voli aerei oltre i 400 euro per un volo dalla Sardegna verso Roma. Mercoledi Solinas e Moro a Bruxelles

Carbonia: un 48enne e una 30enne prima rubano delle sigarette a Nuxis e poi evadono dai domiciliari

Quartu S.Elena: il 21 agosto aveva rubato un portafoglio di un infermiera dall'Asl utilizzando per piccoli pagamenti. Denunciato un 39enne di Quartu

Villasimius: gli sbarrano con un'auto l'uscita dal passo carrabile e lui ricopre la vettura con rifiuti

Calcio: mercoledi la ripresa degli allenamenti del Cagliari con dieci assenti per le convocazioni con le loro Nazionali

Radiolina: oggi alle 14:30 nuova puntata di "A Voi la Linea"

Atletica: stasera Dalia Kaddari impegnata nei 200 metri del Galà dei Castelli a Bellinzona

