Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 22 Agosto 2023 a cura di Lele Casini

Incendi: 16 i roghi di ieri nell’Isola. Il più grave a Sorgono con l’impiego di cinque canadair. In corso le operazioni di bonifica

Migranti: in aumento di quasi il doppio il numero delle persone ospitate nell’Isola. L’appello allo stato della Caritas e dell’Anci

Politica: domani si riprende dopo la pausa estiva. In commissione ritorna il Collegato alla Finanziaria

Sorso: sono sei gli indagati dalla Procura di Sassari sui maltrattamenti della casa di riposo “Noli me tollerare”

Bosa: undici lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza nel settore dei ricevimenti

Musica: domani, giovedì e domenica a Carbonia il festival Ai confini tra Sardegna e Jazz

Calcio: ieri il prezioso pareggio all’esordio del Cagliari. Per il mercato in arrivo Hatsidiakos e Petagna

Basket: comincia oggi a Nuoro la preparazione alla stagione della Dinamo Sassari

