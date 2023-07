Le notizie dell'edizione delle 10 del 19 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Guardia di Finanza: 34 persone denunciate per aver indebitamente ricevuto un contributo regionale a fondo perduto

Meteo: continua l'ondata di caldo nell'Isola. Temperature oltre i 40° in molti centri della Sardegna

Santadi: arrestato un 58enne per favoreggiamento alla prostituzione. Procurava clienti a una 31enne di Carbonia per farla prostituire nella sua macchina

Sassari: 32enne evade dalla comunità di recupero, compie 6 Km a piedi e si presenta davanti al carcere di Bancali

Cronaca: furgone prende fuoco sulla 131 DCN. Disagi al traffico

Cuglieri: Fulvio Liviabella e Federica Sainaghi al "Concerto per il Montiferru", stasera alle 21:30 al Chiostro dei Cappuccini di Cuglieri

Calcio: ieri la firma di Augello, oggi potrebbe essere il giorno di Oristanio

© Riproduzione riservata