Le notizie dell'edizione delle 10 del 17 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: vigili del Fuoco all'opera per spegnere un rogo divampato nell'area adiacente un capannone dove è depositato pellet da importazione

Cavallette: migliaia di ettari infestati. Allevatori pronti a lasciare

Aerei: la Regione potrebbe cominciare una battaglia legale contro la fusione degli aeroporti del nord Sardegna

"Sardegna, il cuore": progetto per sviluppare il turismo delle zone interne. Le parole del temporary manager Maurizio Orgiana

Calcio: a due giorni dalla sfida del Cosenza, parla Ranieri

Basket: domani Dinamo a Sassari per gara3 dei quarti Scudetto contro la Reyer

Pallamano: domani gara2 finale Scudetto per la Raimond SS. In caso di vittoria sarebbe primo tricolore per i sassaresi

