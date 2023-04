Le notizie dell'edizione delle 12 del 13 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Antimafia: anche la Sardegna tra le regioni italiani con importanti ramificazioni della 'ndrangheta

Quartu: trovata morta in casa una 44enne

Incidenti: due incidenti simili questa mattina a Quartu e Carbonia. Due auto ribaltate in mezzo alla carreggiata

Balletto: oggi al teatro Carmine di Tempio la Compagnia Opus Ballet presenta "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

Sport in Diretta: oggi alle 18:30 ospiti Gigi Piras e Emiliano Melis

Tennis: anche il n.20 al mondo Coric tra i pre-iscritti al Sardegna Open 2023 di Cagliari

