Le notizie dell'edizione delle 10 del 13 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Stintino: proseguono le ricerche dei due sub dispersi

Carbonia: una macchina si è ribaltata in mezzo alla carreggiata dopo aver urtato contro altre parcheggiate. Ferite lievi per la conducente

Risparmiare: oggi inserto con l'Unione Sarda

Cibi sintetici: i prodotti sardi come risposta ai cibi sintetici

Culture Festival: parte oggi da Sanluri la 16^ edizione

Tennis: anche Coric tra i pre-iscritti al Sardegna Open 2023. Con lui gli italiani Musetti, Sonego e Cecchinato

© Riproduzione riservata