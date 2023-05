Le notizie dell'edizione delle 8 del 10 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: maxi operazione antidroga in Sardegna. 27 arresti e sequestro di 35 kg di cocaina purissima

Politica: a rilento l'attività del Consiglio. Collegato alla Finanziaria potrebbe slittare a giugno

Portovesme: il progetto di riconversione di Portovesme presentato dalla Glencore non convince i sindacati

Cavallette: nella piana di Ottana si sono superati i livelli dell'anno scorso. Bisogna intervenire subito secondo gli allevatori

Cinema: Caterina Murino sarà la Madrina dell'80^ edizione dellla Mostra del Cinema di Venezia

Calcio: oggi amichevole a Oristano per il Cagliari. Sulla via del recupero Nandez. In Lega Pro, le strade dell'Olbia e di Occhiuzzi si dividono

