Le notizie dell'edizione delle 12 del 10 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: maxi operazione antidroga in Sardegna. 27 arresti e sequestro di 35 kg di cocaina purissima

Quartu Sant'Elena: incendio in una palazzina di due piani. Evacuate le abitazioni

Olbia: incendiata l'auto del titolare di un bar di Olbia. Pochi dubbi sull'origine dolosa

Superenalotto: vinti quasi 60mila euro in una tabaccheria di Cagliari

New York: un designer sassarese ha vinto il premio silver Design Award

Energia: domani gratuitamente con l'Unione Sarda un inserto dedicato alle bollette

Calcio: oggi amichevole a Oristano per il Cagliari a tre giorni dalla sfida contro il Palermo. Contro la squadra siciliana arbitrerà Valeri di Roma

© Riproduzione riservata