Le notizie dell'edizione delle 10 del 10 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: maxi operazione antidroga in Sardegna. 27 arresti e 35 Kg di cocaina sequestrati

Aeroporti: intervista sull'Unione Sarda di Alberto Bertolotti, Presidente di Confcommercio Sud Sardegna, contrario alla privatizzazione degli scali sardi

Cagliari: denunciato un 52enne per guida in stato di ebbrezza, con la patente sospesa e con il veicolo sotto sequestro

Quartu Sant'Elena: incendio in una palazzina di due piani. Evacuate le abitazioni

"Le equilibriste": la Sardegna tra le ultime regioni in Italia sul rapporto dedicato alle mamme

Games: oggi all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari incontro con il Videogame designer Fabio Viola

Calcio. oggi alle 15 amichevole del Cagliari a Oristano

Pallamano: oggi la Raimond Sassari sfida Bressanone per l'accesso alla finale Scudetto

