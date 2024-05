Villasimius: aperta inchiesta per omicidio colposo per la morte dei due sub

Goni: scioglimento del Consiglio Comunale di Goni. Sei consiglieri su dieci hanno presentato le dimissioni irrevocabili

Cagliari: 25 persone indagate per aver incassato denaro in cambio di lavoro e residenza fittizi per migranti

Sassari: attentato incendiario nella notte ad un’agenzia funebre

Olbia: due turisti sorpresi con una ventina di sassi nel bagagliaio mentre si imbarcavano ad Olbia

Radiolina: Alessandra Carta ci presenta l’ospite di oggi di “A tu per tu”

Calcio: designato l’arbitro per Milan-Cagliari

Calcio a 5: Matteo Vercelli ci presenta l’ospite di oggi de L’informatore sportivo calcio a 5″

