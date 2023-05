Le notizie dell'edizione delle 10 dell'11 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Sassari: trovate gravi irregolarità dal Nas dei Carabinieri in una torrefazione e in un agriturismo

Tempio: attacco incendiario nella notte. Distrutte una moto e tre macchine

Tertenia: arrestato un 32enne per detenzione illegale e ricettazione di armi. Denuncia per spaccio per un 23enne

Economia: ridurre la burocrazia per sostenere l'economia secondo Confartigianato Imprese Sardegna

Cinema: nessun premio per Bentu ai David di Donatello

Cagliari: domani e sabato a Cagliari seconda edizione di Prossimamente

Calcio: dopo l'amichevole a Oristano, riprende ad Assemini la preparazione alla gara di sabato contro il Palermo. Oggi parla Ranieri

