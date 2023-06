Le notizie dell'edizione delle 8 del 1° giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Maltempo: ieri disagi nel cagliaritano, il fango nel Sulcis, stato di emergenza a Thiesi e Bonnanaro

Fusione aeroporti: polemiche sulla privatizzazione tra il Sindaco di Alghero Conoci e l'Assessore regionale Moro

Assemini: al ballottaggio Mario Puddu e Diego Corrias dopo l'esame della commissione. FdI annuncia il ricorso al Tar

Orroli: ieri i funerali della piccola Maya

Stadio: il Sindaco Truzzu chiede alla Regione lo stanziamento dei 50 mln inseriti in Finanziaria

Musica: intervista dell'Unione Sarda alla leader degli Skunk Anansie, in concerto a Cagliari il 9 giugno

Calcio: oggi allenamento a porte aperte per il Cagliari. Sabato la partita di Parma

Basket: oggi gara3 della semifinale Scudetto tra Dinamo e Milano. Sassaresi obbligati a vincere

