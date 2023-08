Le notizie dell'edizione delle 8 del Gr regionale del 9 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Monteleone Roccadoria: ritrovato il corpo senza vita dell'uomo disperso da ieri sul Lago Temo

Assemini: altra vittima della strada nell'Isola. Sulla Provinciale 92 a Macchiareddu ha perso la vita un giovane operaio di 23 anni

Orune: è durata sette ore l'autospia sul corpo di Luca Goddi. Confermati quattro colpi di pistola che lo hanno colpito a cuore e polmoni

Oristano: auricolare e telecamere nascoste per passare l'esame di guida. Tre denunciati. In corso le indagini per individuare i "suggeritori"

Musica: stasera a S.Giovanni Suergiu concerto-evento con protagonista Joe Bastianich

Calcio: recuperati Radunovic e Jankto. 11 mila biglietti venduti per la Coppa Italia. Venerdì ultimo giorno per gli abbonamenti.

© Riproduzione riservata