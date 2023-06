Le notizie dell'edizione delle 10 del 6 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Sos Enattos: oggi la premier Meloni presenterà la candidatura del sito sardo per l'Einstein Telescope

Cavallette: ieri vertice a Cagliari. Per l'Assessora Satta miglioramenti ma servono ancora due anni per uscire dall'emergenza

554: un'auto sperona un'ambulanza e fugge via. Solo paura per il personale sanitario e il paziente

San Sperate: nel weekend attività di plogging per gli studenti del Grazie Deledda. Le parole di Michele Meloni di Legambiente

Ateneika: stasera sul palco di Sa Duchessa Nesli e cmqMartina

Cinema: stasera all'Auditorium Lilliu inaugurazione del "Festival del Reale"

Calcio: oggi dalle 18:15 Domus aperta per l'allenamento del Cagliari. A parte Lapadula.

