Comunali: Alessandra Zedda la candidata a Sindaca del centrodestra. Il Psd’Az esce dall’alleanza

Regione: ancora stallo sui nomi degli Assessori della nuova Giunta. Dubbi del M5S su quello alla Sanità

Nuoro: oggi l’autopsia sui corpi di Patrick e Ythan. La Procura indaga sui 14 proprietari del casolare crollato. Oggi fiaccolata dedicata ai due ragazzi

Cagliari: incidente stradale ieri in viale Sant’Avendrace con due donne in codice rosso in ospedale

Musica: Moses Concas stasera al Teatro di S.Eulalia per il Festival Marina Nonviolenta

Calcio: il Cagliari continua la preparazione alla gara con l’Atalanta. In LegaPro crolla l’Olbia a Rimini

Volley: sconfitta al tie-break per il Cus Cagliari contro il S.Donà nei playoff promozione di A3M. Sabato il ritorno in Veneto

