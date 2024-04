Regione: ancora stallo sui nomi degli Assessori della nuova Giunta. Dubbi del M5S su quello alla Sanità

Comunali: Alessandra Zedda la candidata a Sindaca del centrodestra. Il Psd’Az esce dall’alleanza

Assemini: scontro frontale. Due feriti in codice rosso

Cagliari: incidente stradale ieri in viale Sant’Avendrace con due donne in codice rosso in ospedale

Cortoghiana: ambulatorio chiuso per le dimissioni della dottoressa molestata e aggredita

Miniere: in arrivo le nuove concessioni del Ministero per le terre rare in Sardegna

Teatro: oggi ad Alghero “L’anatra all’arancia” della Compagnia Molière e il Teatro Stabile di Verona

© Riproduzione riservata